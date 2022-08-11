2022/08/11 | 16:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1ucoYpWl-A0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وسط المنطقة الخضراء في بغداد | افتتاح صالون حلاقة بالمجان أمام مبنى البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وسط المنطقة الخضراء في بغداد | افتتاح صالون حلاقة بالمجان أمام مبنى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).