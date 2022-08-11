مدن صينية تفرض قيوداً جديدة لمكافحة كورونا

2022/08/11 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت مدن صينية عدة تعاني انتشار فيروس كورونا من شرق البلاد إلى غربها قيوداً، وعمليات إغلاق جديدة على سكانها، الخميس، لاحتواء التفشي الذي تهدد مرة أخرى بتعطيل الاقتصادات المحلية.ويمثل الحد من التنقلات غير الضرورية لبضعة أيام بمجرد ظهور العشرات من الإصابات الجديدة، ممارسة أساسية في استراتيجية الصين «صفر كوفيد».وتضررت ثقة الشركات، وقلت رغبة …

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