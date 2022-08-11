«أدنوك» تُرسي عقد استئجار منصات ذاتية الحركة بـ 4.3 مليار درهم

2022/08/11 | 16:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عن ترسية عقد بقيمة 4.3 مليار درهم (1.17 مليار دولار) لاستئجار 13 منصة ذاتية الحركة لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتها البحرية ودعم جهود تحقيق هدف زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.وقامت «شركة أدنوك البحرية» بترسية العقد على شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، …

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