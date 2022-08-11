مونديال 2022.. المنتخب المغربي ينفصل عن مدربه خليلودجيتش

2022/08/11 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخميس، انفصاله "بالتراضي" عن مدرب أسود الأطلس البوسني الفرنسي، وحيد خليلودجيتش، وذلك قبل قرابة ثلاثة أشهر من انطلاق مونديال قطر 2022.

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