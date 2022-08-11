القيثارة الخضراء يجدد لقائد ليوث العراق

2022/08/11 | 16:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي الشرطة، اليوم الخميس، عن تجديد عقد لاعبه وقائد منتخب شباب العراق عبد الرزاق قاسم، لموسم إضافي.وقال النادي عبر موقعه الرسمي انه “تم تجديد عقد اللاعب عبد الرزاق قاسم، ليمثل النادي لموسم إضافي”.

ويعد قاسم، من العناصر التي برزت مع الشرطة في الموسم المنقضي، كما أنه ساهم في التتويج باللقب المحلي، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في مرحلة الإياب من البطولة.

وشارك عبد الرزاق مؤخرا مع المنتخب العراقي في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما.

كما أعلن نادي الشرطة، اليوم الخميس، تجديد عقد الظهير أحمد زيرو لعام آخر، وتمثيل حامل اللقب بالموسم الجديد 2022-2023.

وعلى الرغم من غياب زيرو عن معظم مباريات الموسم الماضي بداعي الإصابة، الإ أن الجهاز الفني بقيادة المصري مؤمن سليمان، منحه فرصة إضافية مع الفريق.

كما تم الإعلان عن تمديد عقود الثنائي بسام شاكر وكرار عامر، إذ أن الأول كان على طاولة أكثر من نادٍ محلي، بعد ظهوره الملفت للأنظار خلال مشواره مع الشرطة بالموسم المنتهي، وكذلك قدم الليبرو كرار عامر مستويات جيدة طوال المرحلة الماضية.

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