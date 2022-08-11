مجلس الوزراء يقرر ترفيع الموظفين حملة الشهادة الإعدادية إلى الدرجة الثالثة

2022/08/11 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن المتحدث بأسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على اطلاق ترفيعات حملة الشهادات الاعدادية من الموظفين بعد اقرار الموازنة.

وقال ناظم خلال مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "البلاد تحتاج إلى حكمة وتضحية"، مبينا ان "العمل بلا موازنة تحدٍ كبير".

وأضاف أن "مجلس الوزراء وافق على اطلاق ترفيعات حملة الشهادات الاعدادية من الموظفين"، مشيراً الى أن "المجلس قرر الاستمرار باتفاق بيع مادة الوقود للجانب اللبناني".

واكد ناظم ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزراء بالتواجد ميدانياً في البصرة بدءاً من الأسبوع المقبل".

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