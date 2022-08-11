سلطة الطيران: نعتذر عن توقف منظومة التبريد المركزية بمطار بغداد

2022/08/11 | 16:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن حدوث كسر في خط الاسالة المغذي لمطار بغداد الدولي، فيما قدمت اعتذارها عن تعطل منظومة التبريد المركزية في المطار.وقال المكتب الإعلامي للطيران المدني في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "سلطة الطيران المدني العراقي تود التوضيح للرأي العام والمسافرين الاكارم، عن حدوث كسر في خط الاسالة المغذي لمطار بغداد الدولي ما أدى إلى غرق المنطقة المحيطة بالمضخات، وتسبب بعطب في لوحات تشغيل منظومة التبريد المركزية للمطار وتوقفها بشكل جزئي".واضاف انه "بعد جهود كبيرة من العاملين في المطار استمرت أكثر من 12 ساعة، تم إعادة عمل منظومة المياه المغذية لمنظومة المضخات المركزية بكامل كفائتها"، مستدركاً بالقول: "نقدم اعتذارنا لجميع المسافرين الذين تحملوا الظرف الطاريء في صالات المطار، ونتمنى لهم سلامة الوصول إلى مختلف وجهاتهم".

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