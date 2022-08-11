مجلس الوزراء يوافق على اطلاق ترفيعات حملة الشهادات الإعدادية

2022/08/11 | 16:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث بأسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء على اطلاق ترفيعات حملة الشهادات الاعدادية من الموظفين بعد اقرار الموازنة.

وقال ناظم خلال مؤتمر صحفي أن “البلاد تحتاج إلى حكمة وتضحية”، مؤضحاً ان “العمل بلا موازنة تحدٍ كبير”.

واضاف ان “مجلس الوزراء وافق على اطلاق ترفيعات حملة الشهادات الاعدادية من الموظفين”، مشيراً الى أن “المجلس قرر الاستمرار باتفاق بيع مادة الوقود للجانب اللبناني”.

وأكد ناظم ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزراء بالتواجد ميدانياً في البصرة بدءاً من الأسبوع المقبل”.

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