الحشد الشعبي ينفذ عملية مشتركة جنوب سامراء

2022/08/11 | 16:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تنفيذ عملية مشتركة جنوب سامراء.

وقالت الهيئة إن “قوة من اللواء 43 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين للحـشد الشعبي والقوات الأمنية نفذت عملية أمنية مشتركة لتفتيش وتأمين مناطق جنوب مدينة سامراء المقدسة”.

وأضافت أن “العملية شملت تفتيش مناطق الحضيرة الشرقية ضمن قاطع المسؤولية، بهدف ادامة الجهد الأمني والعملياتي وتفويت الفرصة على مجاميع داعش الساعية لاستهداف المناطق الآمنة والمدنيين”.

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