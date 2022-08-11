أشهر شركتين في كردستان ترفضان “صراحة” الخضوع لبغداد.. وأرباح دانة غاز تقفز 82% خلال 6 أشهر

2022/08/11 | 16:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية، عن ارتفاع ارباحها بنسبة 82%، إلى 407 ملايين درهم (111 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تلاحق وزارة النفط دانة غاز، وشركة غاز بروم الروسية، وهي اولى الشركات التي يبدو أنها متمسكة صراحة بعدم الالتزام بتوجيهات الحكومة الاتحادية ببغداد.

واضافت الشركة ان “نمو الربحية إلى أنه جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، بجانب التزامها المستمر بخفض التكاليف إلى جانب الأداء التشغيلي القوي لعملياتها في إقليم كوردستان العراق”.

واشارت الى ان “إيرادات الشركة ارتفعت في أول 6 أشهر من العام بنسبة 31% إلى 1.04 مليار درهم (284 مليون دولار)، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وانخفضت التكاليف التشغيلية للشركة بنسبة 16%”.

وأكدت الشركة أنها “تلقت دفعات نقدية بقيمة 180 مليون دولار خلال النصف الأول من العام منها 135 مليون دولار من إقليم كوردستان العراق و45 مليون دولار من مصر”.

ولفتت الى انه “بالرغم من التحديات الأمنية التي واجهتها الشركة، فقد واصلت عملياتها في إقليم كوردستان دون أي انقطاع، فقد ارتفع إجمالي إنتاجها في الإقليم بنسبة 1٪ خلال النصف الأول، كما حققت تقدماً جيداً في تنفيذ مشروع توسعة وتطوير منشآت معالجة الغاز في خورمور (خورمور 250)”، موضحة أنه “خلال النصف الأول، استُكمل حفر أول بئر تطويري للمشروع وتمضي وتيرة أعمال حفر البئر الثاني على قدم وساق”.

ودانة غاز هي شركة إقليمية خاصة لإنتاج الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005 وهي مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وللشركة أعمال استكشافية وإنتاجية في مصر وإقليم كوردستان العراق والإمارات العربية المتحدة باحتياطي مؤكد ومحتمل يزيد على مليار برميل نفط مكافئ.

غاز بروم الروسية ودانة غاز الاماراتية في مواجهة القضاء العراقي

من جانب اخر، رفعت وزارة النفط دعوتين قضائيتين ضد شركتي غاز بروم الروسية ودانة غاز الاماراتية لعدم امتثالهما لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم مشروعية نشاط النفط والغاز في كردستان لكن ممثلي الشركتين لم يحضرا امام محكمة الكرخ التجارية.

وتعد شركة غاز بروم احد اكبر ثلاث شركات نفطية في روسيا وتستثمر في اكثر من 15 دولة منها العراق اذ انها تستثمر في اربع حقول نفطية في العراق احدها حقل بدرة والثلاث الاخرى في كردستان اذ انها تستثمر منذ عام 2012 في حقول.



شاكال وحلبچة وكرميان .

وتنتج غاز بروم من نفط كردستان بحدود 2.2 مليون طن سنويا .



اما شركة دانة الغاز التي تستثمر في حقلي خور مور وجمجمال في كردستان منذ عام 2007 فهي اكبر منتج للغاز الطبيعي في كردستان اذ تنتج 452 مقمق من الغاز الطبيعي فضلا عن 15 ألف برميل من المكثفات والف طن متري يوميا من الغاز البترولي المسال ، وتؤمن شركة دانة الغاز المؤتلفة مع شركة الهلال الاماراتية الوقود لاكثر من 80% من طاقة توليد الكهرباء في كردستان

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