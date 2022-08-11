2022/08/11 | 16:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الديوانية، تعاقده بشكل رسمي مع المدرب قصي منير لتدريب الأحمر في الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان مقتضب ان “الهيئة المؤقتة تعلن تسمية الكابتن قصي منير مدرباً لكرة الديوانية”.وقدم النادي، شكره للمدرب السابق الأردني هيثم الشبول، قائلاً: ” شكراً لك على كل ما قدمته للديوانية ، ستبقى في القلب”.وسبق […]

ظهرت المقالة رسمياً..



قصي منير مدرباً لكرة الديوانية أولاً على ايرث نيوز.

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