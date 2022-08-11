الانواء الجوية تتوقع تصاعد غبار يوم الجمعة

2022/08/11 | 16:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم السبت سيكون الطقس صحوًا في جميع مناطق البلاد.

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