المتحدث باسم مجلس الوزراء: العمل بلا موازنة تحدٍ كبير

2022/08/11 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد المتحدث بأسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الخميس، ان البلاد تحتاج إلى حكمة وتضحية، مبينا ان العمل بلا موازنة تحدٍ كبير.وقال ناظم خلال مؤتمر صحفي، إن “مجلس الوزراء […]

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