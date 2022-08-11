2022/08/11 | 16:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وصف برلمان لاتفيا الخميس روسيا بأنها “دولة داعمة للإرهاب”، كما ورد في بيان نشره على موقعه الالكتروني. وقال البرلمان اللاتفي في بيانه إنه “يعترف بروسيا كدولة تدعم الإرهاب” ويدعو الدول الأخرى إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لاتفيا تصف روسيا “دولة داعمة للارهاب” المركز الخبري الوطني.

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