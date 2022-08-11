رئيس الوزراء العراقي:

2022/08/11 | 16:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إن الحكومة الحالية بدأت العمل بمواجهة تحديات كبيرة؛ اقتصادية، وأمنية، وسياسية، وصحية، وقبلت خوض التحدي، ومنذ سنتين ونصف تقريباً ما زالت تعمل على تذليل جميع العقبات في ظروف معقدة …

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