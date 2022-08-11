مجلس الوزراء يقرر ترفيع فئة من الموظفين

2022/08/11 | 16:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الخميس، عن موافقة المجلس على اطلاق ترفيعات حملة الشهادات الاعدادية من الموظفين بعد اقرار الموازنة.

وقال ناظم خلال مؤتمر صحفي تابعته، إن "البلاد تحتاج إلى حكمة وتضحية"، مبينا ان "العمل بلا موازنة تحدٍ كبير".

واضاف ان "مجلس الوزراء وافق على اطلاق ترفيعات حملة الشهادات الاعدادية من الموظفين"، مشيرا الى ان "المجلس قرر الاستمرار باتفاق بيع مادة الوقود للجانب اللبناني".

واكد ناظم ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزراء بالتواجد ميدانياً في البصرة بدءاً من الأسبوع المقبل".

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