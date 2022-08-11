قصف تركي جديد يستهدف مناطق مختلفة في دهوك

2022/08/11 | 17:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/دهوك..كشف مصدر محلي، الخميس، عن تجدد القصف التركي الذي استهدف مناطق وقرى مختلفة من محافظة دهوك.وقال المصدر في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “قصفا بالطائرات استهدف قرية سكيري وحدود قضاء العمادية وزاخو ومناطق جبل متين”.وأضاف أن “القصف استهدف القرى والغابات الزراعية، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، ما تسبب بهلع المواطنين […]

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