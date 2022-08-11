الفتح: الاطار ناقش البديل المرشح لرئاسة الوزراء

2022/08/11 | 17:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي، 08/11/2022، عن مناقشة البديل لمرشح الإطار التنسيقي...

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