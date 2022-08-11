أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2022

2022/08/11 | 17:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، 08/11/2022، توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام...

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