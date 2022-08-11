“أوبك” تكشف عن توقعاتها لمعدل نمو الطلب العالمي على النفط

2022/08/11 | 17:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خفضت منظمة “أوبك”، اليوم الخميس، من توقعاتها لمعدل نمو الطلب العالمي على النفط للعامين 2022 و2023.وذكرت المنظمة في تقريرها لشهر اب الجاري، انها “خفضت من توقعاتها لمعدل نمو الطلب العالمي على الذهب الأسود في 2022 بمقدار 300 ألف برميل إلى 3.1 مليون برميل يوميا، وللعام 2023 لا تزال “أوبك” تتوقع نمو الطلب بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا”.

واضافت: “بالنسبة للعام 2022، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بواقع 3.1 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 0.3 مليون برميل يوميا عن تقديرات الشهر الماضي، وذلك بعد مع مراعاة بعض التعديلات الإقليمية، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط الطلب الإجمالي على النفط هذا العام 100.03 مليون برميل يوميا”.

واشارت المنظمة الى انه “من المتوقع أن تكون الزيادة المستمرة في استهلاك النفط هذا العام مدفوعة بالطلب المتزايد على الوقود الصناعي والنقل، مدعوما بانتعاش النشاط الاقتصادي.



وأشار إلى أن أكبر زيادة ستقدمها أمريكا الشمالية والجنوبية، وخاصة الولايات المتحدة”.

وفيما يتعلق بالعام القادم 2023، جاء في التقرير: “ظلت التوقعات لعام 2023 كما هي في التقرير السابق 2.7 مليون برميل يوميا.



ويعني ذلك أن الطلب العالمي على النفط في عام 2023 سيكون 102.72 مليون برميل يوميا”.

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