"مية محامي حيدافع عنه" و "عطوه مصرياته".. استمع لما يقوله بعض المحتشدين عن محتجز رهائن بنك بلبنان

2022/08/11 | 17:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت حشود أمام بنك "فيدرال" الواقع بشارع الحمرا في العاصمة اللبنانية، بيروت، دعمًا للمسلح الذي احتجز بعض موظفي البنك.

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