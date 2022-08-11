الإطار: التيار وقع في خطأ كبير بعد انسحابه من البرلمان وعليه سحب جمهوره- عاجل

2022/08/11 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن الاطار التنسيقي احمد الموسوي، الخميس، عن وجود ندم لدى التيار الصدري بعد الانسحاب من البرلمان، مبينا ان جميع خطواته اللاحقة جاءت من اجل تجميد عمل البرلمان. وقال الموسوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان " الإطار مطالب بالمضي في الحوار لعقد جلسة برلمانية في "مكان آخر وتنصيب رئيس الجمهورية". واضاف ان " حل الأزمة يكمن بانسحاب الجماهير من التيار الصدري وانعقاد البرلمان لاختيار حكومة جديدة لمنع زيادة التوتر". وتابع ان "التيار وقع بخطأ كبير بعد انسحابه من البرلمان وهو نادم وعليه فهو مستمر في جهود تعطيل المجلس الذي يحتوي على نسبة من الاطار قادرة على تمرير الحكومة ورئيس الجمهورية فور انعقاد البرلمان".

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