2022/08/11 | 17:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -4sRimLWgVo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ازمة الكهرباء: انقطاع لاكثر من 15 ساعة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ازمة الكهرباء: انقطاع لاكثر من 15 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).