بارزاني والخنجر يبحثان الأزمة السياسية

2022/08/11 | 17:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الخميس، مع رئيس التحالف السيادة، خميس خنجر الأزمة السياسية.وقال بيان لمقر بارزاني تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إن “الجانبين تبادلا خلال اللقاء […]

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