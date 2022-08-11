2022/08/11 | 17:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن ألكسندر غينسبورغ، رئيس مركز “غاماليا” لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن خبراء المركز ابتكروا لقاحا جديدا مضادا للأنواع الفرعية من متحور”أوميكرون”.ويشير غينسبورغ في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، إلى أن خبراء المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاح روسي جديد لمتحور ‘اوميكرون” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاح روسي جديد لمتحور ‘اوميكرون”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاح روسي جديد لمتحور ‘اوميكرون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).