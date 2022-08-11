الإتحاد العام للصحفيين العرب يدين ويدعو منظمات الإعلام الدولية لإدانة العدوان الإسرائيلي على قطّاع غزة

2022/08/11 | 17:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانَ الاتحاد العام للصحفيين العرب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال في بيان انه يدين العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذي نتج عنه استشهاد 24 شهيداً فلسطينيا بينهم 6 أطفال، إضافة الى إصابة 203 مواطنين فلسطينيين.

وأضاف، ان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أدانت العمليات العسكرية الإسرائيلية داعية المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن ومنظمات حقوق الانسان الى التحرك الفوري والفاعل لأنهاء هذه المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كما ادانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان العسكري الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ما أدى الى سقوط الشهداء والجرحى الفلسطينيين، والذي يعد استمرارا لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحمّلت المنظمة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الخطير داعية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان الإسرائيلي الظالم وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأشار الى أن البرلمان العربي أدان أيضا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث انه يشمل تحديا صارخا للقانون الدولي وتجاوزاً لمبادئ حقوق الانسان.

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب، بحسب البيان، كافة منظمات الاعلام الدولية ومنظمات حقوق الانسان الى إدانة هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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