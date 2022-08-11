“تعتذر لجميع المسافرين”.. الطيران المدني تصدر توضيحا بشان منظومة التبريد في مطار بغداد الدولي

2022/08/11 | 17:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن منظومة التبريد في مطار بغداد الدولي.

وقالت السلطة في بيان لها أن “كسراً حدث في خط الاسالة المغذي لمطار بغداد الدولي، ما أدى إلى غرق المنطقة المحيطة بالمضخات، وتسبب بعطب في لوحات تشغيل منظومة التبريد المركزية للمطار وتوقفها بشكل جزئي”.

واضافت “بعد جهود كبيرة من العاملين في المطار استمرت أكثر من 12 ساعة، تم إعادة عمل منظومة المياه المغذية لمنظومة المضخات المركزية بكامل كفاءتها”، مقدمةً “الاعتذار لجميع المسافرين الذين تحملوا الظرف الطارئ في صالات المطار”.

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