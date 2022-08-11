القبض على عصابة من 12 شخصا في بابل

2022/08/11 | 17:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملية العملية جرت بالتنسيق والتعاون مع شعبة شؤون مخدرات قضاء الحلة.

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