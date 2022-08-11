أبرز قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة

2022/08/11 | 17:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي* ••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطوّرات الأوضاع السياسية في البلاد، ومناقشة الواقع الخدمي، والملف الاقتصادي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها.وقدّم سيادته […]

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