أمانة بغداد تعيد 277 عقارا قيمتها بالمليارات

2022/08/11 | 17:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن

قيام لجنة الامر الديواني 50 لسنة 2019

بضبط واعادة 277 عقاراً عائداً للامانة.

وذكر بيان للامانة، تابعته وكالة نون ،

أن "لجنة الامر الديواني 50 لسنة 2019

أعادت 277

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