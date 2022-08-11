هيئة الإتصالات توجه بإعداد لائحة مكافحة التنمر والابتزاز الإلكتروني

2022/08/11 | 18:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ناقش مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الخميس، المدونات الخاصة بمكافحة التنمر والابتزاز الإلكتروني لغرض المصادقة عليها وحماية المستهلك من خطورتها.وقالت الهيئة في بيان، ان “المجلس وجه دوائر الهيئة المختصة بإعداد المدونات الخاصة بمكافحة التنمر والابتزاز الإلكتروني لغرض المصادقة عليها وحماية المستهلك من خطورتها”.

واضاف انه “صادق المجلس على الخطة التشغيلية لدائرة الخدمة الشاملة لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والتي تضمنت ثمانية مشاريع منها خمس مشاريع لتوفير خدمات الاتصالات في ٥٧ منطقة من المناطق النائية في مختلف محافظات العراق، بالاضافة الى مشروع نشر نظام إدارة المعلومات التربوية في العراق (EIMS) ومشروع تجهيز (٥٤) منتدى شبابي بمختبرات حاسوب في عدد من المدن العراقية ومشروع إنشاء وتجهيز (٤٠) مدرسة بمختبرات حاسوب نموذجية”.واشار البيان الى ان “المجلس وافق على شروط الترخيص الخاصة بمشروع منظومة الحكومة الالكترونية بالتعاون مع وزارة الإتصالات وزيادة عرض الحزمة الترددية المخصصة لها “.

وبين ان “المجلس صادق على لائحة وسياسة حماية المستهلك واللائحة التنظيمية الخاص بالعقوبات التي تفرض على الجهات غير المرخصة من قبل الهيئة او المرخصة والمخالفة لشروط الترخيص “، موضحا ان “المجلس ناقش اجراءات الهيئة الفنية والتنظيمية التحضيرية للزيارة الاربعينية والمتعلقة بقطاعات الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات واتخذ القرارات المناسبة بشأنها”.

يذكر ان مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات هو الجهة العليا في الهيئة الذي يقع على عاتقه تشريع وإقرار القوانين والمدونات التي تنظم قطاعات مهمة في مجال الأعلام والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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