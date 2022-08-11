سيارة الأميرة ديانا التي كانت تقودها للبيع.. صور

2022/08/11 | 18:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتمكن عشاق الأميرة ديانا أخيراً من الحصول على إحدى ممتلكاتها القيمة، وهي السيارة التي كانت تقودها مع الأمير ويليام والأمير هاري من عام 1985 إلى 1988.

وبحسب موقع “ياهو” أن دار سيلفرستون للمزادات عرض للبيع سيارة فورد إسكورت Ford Escort RS التي قادتها ديانا بأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني.

وشرح أخصائي السيارات الكلاسيكية في سيلفرستون، أرويل ريتشاردز، أنهم قاموا ببيع العديد من السيارات التي امتلكها أفراد من العائلة الملكية ولكن سيارة الأميرة ديانا تتفوق على سابقاتها من حيث التاريخ والندرة والحالة والمسافة المقطوعة.

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