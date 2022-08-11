الكشف عن سبب تنازل

2022/08/11 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اتهم رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة محمد الربيعي، الخميس، شركة "بوابة عشتار" للدفع الالكتروني بممارسة عمليات فساد وتهريب اموال للخارج، مبينا ان التنازل عن مبلغ الجزائي لعقد مصرف الرافدين جاء لمنع فتح الملفات ضدها.

وقال الربيعي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "شركة بوابة عشتار تنازلت عن التعويضات لإخفاء ملفات فساد اكبر ولتهريب الـ600 مليون دولار خارج العراق وان خسائر العقود والصفقات تتم للتغطية على عمليات غسيل الأموال".

واضاف ان "شركات فساد اخرى استولت على اكثر من 2 مليار دولار وان عقود شركات الدفع الالكترونية دائما ما تخضع للمساومة".

وتابع ان "شركات جولات التراخيص "مدينة" بأكثر من 28 مليار دولار للعراق وان القطاع الخاص يتهرب من دفع الضرائب للحكومة".

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