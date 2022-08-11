الحشد ينفذ عملية أمنية شمال بغداد

2022/08/11 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن تنفيذه عملية أمنية شمال بغداد.

وقال إعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "عناصر الحشد الشعبي نفذت عملية تفتيش واسعة في الطارمية شمالي بغداد".

وأضاف ان "عملية التفتيش جاءت لإرساء الأمن بالقضاء".

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