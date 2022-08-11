الحشد الشعبي يصدر توضيحا بشأن حريق بأحد معسكراته

2022/08/11 | 18:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحريق حدث أثناء تبديل الواجبات للقوة المرابطة في منطقة جرف النداف.

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