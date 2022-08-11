القوات العراقية تطلق عملية ضد داعش جنوبي سامراء

2022/08/11 | 18:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت القوات العراقية اليوم عملية أمنية مشتركة لملاحقة إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن هيئة الحشد الشعبي قولها في بيان اليوم “إن قوة من اللواء 43 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي والقوات الأمنية نفذت عملية أمنية مشتركة لتفتيش وتأمين مناطق جنوب مدينة سامراء […]

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