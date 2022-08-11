انخفاض مؤشر بورصة العراق مع اختتام تعاملات الأسبوع الأول من اب

2022/08/11 | 18:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الأسبوع الثاني من شهر اب 2022 اربع جلسات تداول من يوم الاحد المصادف 07/08/2022 الى يوم الخميس المصادف 11/08/2022، حيث لم تنظم جلسة التداول ليوم الثلاثاء 09/7/2022 لمصادفتها عطلة رسمية، وتحقق خلال هذا الأسبوع المؤشرات ادناه:

وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من (1) مليار سهم، فيما بلغت قيمت الأسهم المتداولة في هذا الأسبوع أكثر من (2) مليار دينار.

واغلق مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (569.70) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (564.40) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.94%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع أكثر من (1600) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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