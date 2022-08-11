متهمين اثنين بالقتل بقبضة العدالة في البصرة

2022/08/11 | 18:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / ألقت شرطة البصرة، اليوم الخميس، القبض على متهمين اثنين بارتكاب جريمة قتل في محافظة ذي قار.وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لإيرث نيوز، “من خلال تنفيذ أوامر القبض بحق مطلوبين للعدالة، تمكنت مفارز قسم شرطة شط العرب و مركز شرطة الشلامجة بالاشتراك مع جهاز المخابرات العراقي من إلقاء القبض على متهمين […]

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