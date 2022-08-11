كان على قائمة أخطر الهاربين.. محكمة أمريكية تقضي بسجن مصري مدى الحياة بعد إدانته بقتل ابنتيه

2022/08/11 | 18:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة أمريكية على شخص مصري يُدعى ياسر عبدالفتاح سعيد بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط بعد إدانته بجريمتي القتل العمد لابنتيه أمينة (18 عامًا) وسارة (17 عامًا)، وفقًا لبيان صحفي من مكتب المدعي العام لمنطقة دالاس

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