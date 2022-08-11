مقترح مشروع النقل الجماعي في بغداد.. جهاد ابو احمد

2022/08/11 | 18:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب جهاد ابو احمد:

هذا المسار يمكن استخدامه ليكون مسار للنقل الجماعي (باصات كبيرة مكيفة ومزودة بالانترنت) يمكنها نقل ما يقارب ١٠٠ الف مواطن يوميا بوسائل نقل مريحة وسريعة ورخيصة

ويكون مسار الباصات خاص مراقب بالكاميرات ومحاط بسياج حديدي يمنع دخول أي سيارة أخرى على الطريق مع وجود محطات توقف محطة لكل ١ كيلو متر لتكون مدة الرحلة لا تزيد عن ٣٠ دقيقة و باجر ٥٠٠ دينار فقط

مسارات الطرق المقترحة والتي يمكن أن تستوعب مسارات خاصة للباصات من خلال إلغاء الجزرات الوسطية وإجراء بعض التعديلات في التقاطعات والساحات وإقامة سياج خاص بالطريق ومحطات توقف بكلفة اجمالية

لا تتجاوز ٢٠ مليون دولار يمكن استردادها بعام أو عامين أقصى حد

الطول الكلي بحدود ١٦ كيلو متر لوجود مسارات مشتركة

من ساحة الصدريين إلى كراج النهضة ببطول ٦ كم

ينطلق من ساحة الصدريين ويسلك شارع الثورة بشكل مستقيم ويمر بساحة مظفر وساحة بيروت ومستشفى الكندي إلى أن يصل إلى كراج النهضة

من ساحة الصدريين إلى كراج باب الشرقي بطول ٨ كم تقريبا

ينطلق من ساحة الصدريين ويسلك شارع الثورة الى ساحة مظفر بعدها يتجه يسارا إلى ساحة المعارض ومن ثم يتجه بطريق مستقيم إلى الباب الشرقي مرورا بتقاطع وزارة النفط ومستشفى الجملة العصبية

من ساحة الصدريين إلى كراج باب المعظم بطول ٨ كم تقريبا

ينطلق من ساحة الصدريين ويسلك شارع الثورة مرورا بساحة مظفر إلى أن يصل تقاطع ساحة بيروت بعدها يتجه يمينا إلى تقاطع الصخرة ومن ثم ينتقل يسارا بإتجاه ساحة الإخاء التركماني والاسواق المركزية إلى أن يصل كراج الباب المعظم

يمكن توسعة هذا المشروع لاحقا وتكراره في مناطق اخرى في الرصافة والكرخ او تنفيذه في المحافظات

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