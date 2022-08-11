العيداني يعلن الغاء قرار مجلس الوزراء بشأن خليجي 25

2022/08/11 | 18:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، الخميس، إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بصرف مبالغ من أموال البصرة على بطولة خليجي 25.وقال العيداني في بيان تلقته /المعلومة/ إن “مجلس الوزراء قرر الغاء قراره السابق الخاص بصرف مبالغ مالية من اموال البصرة على بطولة خليجي(٢٥) وإصدار قرار جديد للنهوض بمشاريع البصرة التي رفعت من قبل […]

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