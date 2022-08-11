2022/08/11 | 19:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أتخذ المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، اليوم الخميس ، 3 قرارات تخص المدعو محمد شرارة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان يتخذ 3 قرارات تخص المدعو محمد شرارة..



وثيقة المركز الخبري الوطني.

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