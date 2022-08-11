2022/08/11 | 19:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدرت اللجنة المنظمة لتظاهرات دعم القانون والحفاظ على مؤسسات الدولة، 08/11/2022، بيانا بشأن تظاهرات...

ظهرت المقالة تظاهرات دعم الشرعية توسع فعالياتها نحو البصرة ونينوى بنفس موعد التحشيد ببغداد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات دعم الشرعية توسع فعالياتها نحو البصرة ونينوى بنفس موعد التحشيد ببغداد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات دعم الشرعية توسع فعالياتها نحو البصرة ونينوى بنفس موعد التحشيد ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).