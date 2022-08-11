2022/08/11 | 19:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: نفى مصدر رفيع في الاطار التنسيقي، 08/11/2022، ما تداولته وسائل اعلام عن ان الاطار...

ظهرت المقالة الاطار ينفي مناقشة بديل عن السوداني كمرشح رئاسة الوزراء أولاً على المسلة.

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