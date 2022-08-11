استياء عراقي والفنانة تقاضي المجلة.. إيكونوميست تنشر صورة إيناس طالب في تقرير عن السمنة

2022/08/11 | 19:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الممثلة العراقية إيناس طالب -عبر حسابها الرسمي على إنستغرام- إنها ملتزمة بالقضاء والسياق القانوني، معتبرة إياه "فوق الجميع"، وذلك بعد نشر إيكونوميست صورتها في تقرير عن السمنة في العالم العربي.

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