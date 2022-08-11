مودع مسلح يحتجز موظفي مصرف في بيروت للحصول على أمواله 

2022/08/11 | 19:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت (أ ف ب) – احتجز مودع مسلح الخميس موظفي أحد المصارف في منطقة الحمرا المكتظة في بيروت، وفق ما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس، مطالباً بالحصول على وديعته من أجل علاج والده، في حلقة جديدة من إشكالات تشهدها المؤسسات المالية منذ بدء الانهيار الاقتصادي.وتفرض قوات الأمن وفق مراسل فرانس برس طوقاً […]

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