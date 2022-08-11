علي عدنان يُنهي رحلة بحثه من أجل منتخب العراق

2022/08/11 | 19:14 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يريد علي عدنان العودة بقوة إلى منتخب العراق (زهاو وي/Getty)

أنهى النجم العراقي علي عدنان رحلة بحثه عن ناديه الجديد، بعدما قررت إدارة فريق ربون كازان الروسي منحه الثقة عبر الحصول على خدماته بشكل رسمي، الخميس، ما يجعل الطريق أمام اللاعب (28 عاماً)، مفتوحاً للعودة مرة أخرى إلى "أسود الرافدين".

وعانى النجم العراقي علي عدنان، في الفترة الماضية، نتيجة مواصلة بحثه عن نادٍ جديد يضمه بشكل نهائي، نتيجة عقود الإعارة المتلاحقة التي قام بها خلال السنوات الماضية، بعدما عانى كثيراً مع فريق فايله بولدكلوب الدنماركي في الموسم المنصرم.

اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً يدرك جيداً أن الطريق أصبح مفتوحاً أمامه من أجل العودة بقوة إلى منتخب العراق، خاصة أنه استطاع الآن وضع حدٍ لسلسلة من خيبات الأمل، بعدما ظنت الجماهير بأنه لن يجد نادياً يلعب معه.

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وسبق لعلي عدنان اللعب في الدوري الأميركي، والدوري الإيطالي، مع أودينيزي وأتالانتا، لكنه لم يتمكن من تثبيت أقدامه مع الأندية التي احترف بها، ويمني نفسه الآن بإنجاح مهمته مع روبن كازان الروسي حتى يستعيد مستواه الفني.

ومنذ عام 2013 تنقل علي عدنان بين 6 أندية، لكن تجربته الناجحة كانت مع تشايكور ريزا سبور التركي، الذي خاض معه 43 مباراة سجل فيها 3 أهداف، الأمر الذي فتح أمامه الاحتراف في الدوري الإيطالي الذي لم ينجح به.

@aliadnankadhem – игрок «Рубина» ⚡️Состав нашей команды пополнил 28-летний иракский защитник Али Аднан Казим ✅Игрок перешёл в наш клуб в статусе свободного агента и подписал контракт по схеме 1+1 🆓✍🏻В «Рубине» защитник будет выступать под 53 номером ❤️💚 pic.twitter.com/FYI5KnkVaL

— «Рубин» Казань (@fcrk) August 11, 2022

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