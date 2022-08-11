القوات الأمنية تعثر على ثلاث جثث في محافظتي ديالى ونينوى

2022/08/11 | 19:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الأمنية، اليوم الخميس، على ثلاث جثث في محافظتي ديالى ونينوى.

وقال مصدر أمني في ديالى، أن “قوة أمنية عثرت على جثتي رجلين قتلا في ظروف غامضة داخل منزل في منطقة (المزرعة) بأطراف خانقين شمال شرق بعقوبة”.

وفي نينوى، قال مصدر أمني، أن “القوات الأمنية عثرت على جثة شاب عشريني في قرية خورسيباد شمالي الموصل”.

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