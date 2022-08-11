2022/08/11 | 19:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوح الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، يوم الخميس، بانسحاب منتخب الشباب، من بطولة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، بسبب الأزمة المالية الخانقة وغياب الدعم.

وذكر الاتحاد، أن “منتخبه الشبابي الموجود حالياً في أربيل بمعسكر تدريبي في حالة يرثى لها، برغم النجاحات التي حققها في بطولة غرب آسيا التي كانت محطة إعداد حقيقية للأسود”.

وأضاف، أن “الأزمة الخانقة وعدم دعم هذا المنتخب الذي سيكون له شأن كبير في المستقبل، سيرغم الاتحاد باتخاذ قرار بعدم مشاركة منتخبه في البطولة، ما سيتسبب ذلك بدفع الغرامات التي ينص عليها قانون الاتحاد الآسيوي في حال الانسحاب”.

وبحسب بيان للإتحاد، حدّد اتحاد كرة الطائرة، يوم السبت المقبل، موعداً لعقد جلسة استثنائية يناقش من خلالها العديد من الأمور والنقاط المهمة التي تخص اللعبة، وستكون أبرز القضايا المطروحة هي انسحاب منتخب العراق الوطني للشباب، من بطولة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، لعدم توفير الأموال الكافية لإعداد المنتخب بالشكل المطلوب، لاسيما أن جميع المنتخبات المشاركة أقامت معسكرات خارجية في أوربا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتحاد كرة الطائرة يلوّح بانسحاب منتخب الشباب من بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم.. والسبب!) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتحاد كرة الطائرة يلوّح بانسحاب منتخب الشباب من بطولة آسيا المؤهلة لكأس العالم.. والسبب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).