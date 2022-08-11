2022/08/11 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت «سامسونج ـ جلف» للإلكترونيات، إطلاق خدمة الطلب المسبق للحصول على الجيل الرابع من هواتفها القابلة للطي، في دولة الإمارات.ويحدد الهاتفان الجديدان Galaxy Z Flip4 و Galaxy Z Fold4، معايير جديدة لاستخدامات الهاتف الذكي المتعددة، مع الارتقاء بمستويات الإنتاجية، وتحسين قدرات التخصيص، وتوفير تجارب الكاميرا المرنة FlexCam، بحيث صُممت السلسلة Z الجديدة على نحو جريء وهادف ومستدام، بتصاميم أنيقة تحتفي بالبيئة وتسهم في حمايتها.وقال سونغ هيون لي، رئيس «سامسونج ـ جلف» للإلكترونيات: «حرصت سامسونج على تصميم كلا الهاتفين على نحو فائق الابتكار، كدليل على التزامها بتوفير المنتجات المتطورة بمستوى فائق من المهنية والتطور التكنولوجي، بحيث حُللت جميع مكونات عوامل الشكل بدقة وتفصيل استثنائيين، لتقديم تجربة محسّنة بشكل غير مسبوق، وبالتالي ضمان حصول كل مستخدم على الجهاز الملائم لاحتياجاته.وكذلك الارتقاء بالهواتف الذكية في مجالات الأداء والكاميرا عالية الجودة، والطاقة والخصوصية والأمان، لضمان استمتاع جميع المستخدمين بأجهزة فائقة الابتكار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («سامسونج» تبدأ تلقي الطلبات على هاتف «جالاكسي زد» الجديد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («سامسونج» تبدأ تلقي الطلبات على هاتف «جالاكسي زد» الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).